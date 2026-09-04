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CRISIS MIGRATORIA

Prohens reclama explicaciones a Sánchez por las alertas sobre la llegada de migrantes a Baleares

Las declaraciones se producen después de que este viernes doce migrantes de origen magrebí, fueran interceptados de madrugada en la zona de la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, tras llegar a la isla y utilizar bengalas para celebrar su llegada.

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Prohens reclama explicaciones a Sánchez por las alertas sobre la llegada de migrantes a Baleares | Antena3.com

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este reconociera la existencia de informes policiales que advertían de un riesgo elevado de llegadas de inmigrantes por vía marítima a Baleares y la Península. "El informe existió, y hablaba de las llegadas marítimas a la Península y Baleares, y no, por tanto, a Ceuta", afirmaba el presidente del Gobierno.

Unas palabras que no han sentado nada bien a Prohens, quien ha mostrado su malestar al considerar que esa información no fue trasladada al Ejecutivo autonómico. La presidenta balear ha recordado que mantuvo una reunión con Sánchez en Palma el pasado 29 de julio y que, según sostiene, en ese encuentro el presidente le aseguró que la inmigración irregular en las islas estaba disminuyendo.

"¿Por qué se nos está ocultando?"

Ante esta situación, Prohens se ha preguntado por qué el Govern no tuvo conocimiento de esas alertas, y ha reclamado al Ejecutivo central que detalle qué información manejaba, y qué medidas se adoptaron para hacer frente al posible aumento de llegadas. "¿Por qué se nos está ocultando? Lo serio y lo responsable primero, es que nos dé toda esta información, y qué se hizo después de esta alerta", exige la presidenta del Govern Balear.

Prohens ha enviado una carta a Sánchez, para exigir información sobre el nivel de riesgo detectado, y las actuaciones preventivas previstas. Además, ha vuelto a reclamar el refuerzo de los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la activación de Frontex para hacer frente a la presión migratoria en el archipiélago.

12 migrantes festejan su llegada a Baleares con bengalas

Las declaraciones se producen después de que este viernes 12 migrantes de origen magrebí, fueran interceptados de madrugada en la zona de la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, tras llegar a la isla y utilizar bengalas para celebrar su llegada.

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