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Dos militares españoles evacuados al hospital Gómez Ulla tras ser agredidos por migrantes en Ceuta

La ministra Margarita Robles ha visitado esta mañana a los dos militares que han sido recientemente evacuados al Gómez Ulla desde Ceuta.

Varios militares Regulares en Ceuta.

Dos militares españoles evacuados al hospital Gómez Ulla tras ser agredidos por migrantes en Ceuta | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Dos militares que estaban trabajando en Ceuta han sido evacuados al hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser agredidos por migrantes en Ceuta. El Ministerio de Defensa informaba a través de un comentario publicado en su red social de X: "Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con #Ceuta. Todo nuestro apoyo a los heridos en estas semanas, algunos incluso ingresados en el hospital Gómez Ulla, tras ser víctimas de agresiones mientras realizan su trabajo".

La ministra Margarita Robles los ha visitado esta mañana se desconoce cuándo fueron agredidos, pero sí ha trascendido que uno de ellos ha sido intervenido quirúrgicamente.

La confirmación de estas evacuaciones de militares se ha conocido horas después de que Sumar pidiese a Defensa explicaciones ante las denuncias de presuntas agresiones a migrantes por parte de militares desplegados en Ceuta- "Nos preocupan e indignan enormemente las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta", dijo la portavoz Verónica Martínez Barbero.

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Varios militares Regulares en Ceuta.

Dos militares españoles evacuados al hospital Gómez Ulla tras ser agredidos por migrantes en Ceuta

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