¿Es un plato real?, el juego de Joseba Arguiñano con Luis Merlo: De "Niños envueltos" a "Huevos tontos"

Luis Merlo ha demostrado tener dotes tras los fogones en su paso por Cocina abierta de Joseba Arguiñano. El actor ha preparado junto al chef unas deliciosas brochetas de salmón, langostino y mango; sin embargo, lejos de conformarse con esta exquisitez, también ha participado en un divertido juego.

La dinámica es bien sencilla: adivinar si existen o no los platos que propone Joseba. ¿La dificultad? Todos ellos tienen nombres realmente locos.

Desde los "Niños envueltos", pasando por los "Huevos tontos", hasta los "Canelones asustados". Incluso se plantea la posibilidad de que haya una receta llamada "Risotto cola de perro".

Luis ha entrado de lleno al juego y ha sorprendido a su comensal conociendo uno de ellos. ¿Serías capaz de acertar? ¡Ponte a prueba junto al intérprete dando play al vídeo de arriba!

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