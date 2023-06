Las primeras declaraciones de Ana Obregón tras su vuelta a España: "Anita es española de corazón"

Feliz y radiante, Ana Obregón ha ofrecido sus primeras declaraciones a la prensa tras regresar de Miami y no solo eso, también ha tenido un bonito detalle con todos los periodistas. "Os he comprado unas pasta en nombre de Anita para que desayunéis como agradecimiento por vuestro cariño".

Aterrizó en Madrid el pasado 31 de mayo después de pasar los últimos meses en Miami donde nació, por gestación subrogada su hija legal y su nieta biológica.

"He vuelto a vivir" ha asegurado la artista que con su espontaneidad característica añadía: "Voy a hacer pocas declaraciones porque he dejado a Anita que me he ido el color del pelo". Sin borrar la sonrisa de su rostro en ningún momento, Ana Obregón reconoció que le trae muchos recuerdos y comparte que lleva durmiendo poco desde el nacimiento de Anita que es "para comértela".

A la pregunta de si la niña tiene DNI español, Obregón contestó con un "Eso ya lo veremos... pero Anita es española de corazón" y prometió que pronto se la vería paseando con la niña.