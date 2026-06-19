Los Premios Escala celebran su IV edición y reconocen a los grandes referentes del interiorismo, la arquitectura y el diseño

La ceremonia ha distinguido a profesionales y proyectos que han destacado por su contribución al mundo del interiorismo, la arquitectura y las disciplinas creativas. Entre los galardonados de esta cuarta edición figuran Ricardo Barroso, Premio Excelencia Internacional; Jaime Hayon, Premio Excelencia Nacional; Nacho Duato, Premio Diseño Artístico; Patricia Bustos, Premio Proyecto Global; o Sigfrido Serra, Premio Proyecto Residencial, entre otros.

Un trampolín para el sector

La interiorista Patricia Bustos, distinguida con el Premio Proyecto Global, valoró positivamente el reconocimiento que estos galardones otorgan al sector. La diseñadora puso en relieve la creciente relevancia del interiorismo y del arte como herramientas capaces de mejorar la experiencia de las personas, y celebró el impulso que iniciativas como los Premios Escala brindan a la profesión.

Transformación, rigor y excelencia

Durante la apertura del acto, Susanna Griso puso en valor la trayectoria que han adquirido estos galardones dentro del sector: "Destaca el rigor y la calidad de estos premios. Gracias a todos los que nos acompañáis esta noche, porque más allá de estos premios lo que estamos celebrando es una comunidad creativa que no deja de reinventarse", afirmó la periodista ante los asistentes.

Por su parte, el CEO de IDEQUO, Henry Berczely, destaca la importancia del diseño en la vida cotidiana y el impacto que tiene en las personas: "El interiorismo va más allá de crear espacios bonitos, es donde construimos recuerdos", señala. Un mensaje alineado con la filosofía de los Premios Escala, que nacieron en 2023 con el objetivo de reconocer proyectos con capacidad para transformar espacios y mejorar la experiencia de quienes los habitan.

Punto de encuentro y de referencia

La gala contó también con un momento especialmente emotivo gracias a la actuación en directo de Nena Daconte. La artista puso la banda sonora a una noche marcada por el reconocimiento al talento creativo y logró conectar con los asistentes a través de algunos de sus temas más conocidos, aportando un componente cultural y musical a una velada en la que el diseño fue el gran protagonista.

La cita ha vuelto a consolidarse como uno de los encuentros de referencia del sector, reuniendo a interioristas, arquitectos, diseñadores, artistas y profesionales de la decoración en una noche dedicada a la creatividad, la innovación y el talento.

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