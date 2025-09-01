Un experto analiza la primera canción de Sergio Ramos: "Parece hecha por una inteligencia superior"

Sergio Ramos ha sido protagonista en las últimas horas tras sorprender a todos lanzando su primera canción en solitario, 'Cibeles'. La canción ha conseguido en tan solo 18 horas 500.000 visualizaciones, 4.500 comentarios y 2,5 millones de visualizaciones en X.

Alejando Abad, productor musical, ha analizado en Espejo la canción: "Parece una grabación realizada por una inteligencia superior, una inteligencia superficial". "Como si Sergio Ramos le haya hecho la pelota a Bud Bunny y de aquí haya salido un Sergio Ramos más puertorriqueño que español", ha señalado.

"El ritmo y los arreglos de la canción están claros que son de rabiosa actualidad. Creo que si Sergio hace conciertos, le pedirán otra y querrán decir otra canción distinta". Ha bromeado. "Nunca había quedado tan representada aquella frase de que el deporte es para el cuerpo lo que la música es para el alma", asegura. No obstante, menciona que "se nota que hay un reproche, pero amable, por medio de la música de Sergio Ramos hacia el Real Madrid".

Al ser preguntado sobre qué nota le pondría como cantante, no se ha querido mojar y ha indicado que "le pondría un 10 como futbolista". Sobre cómo funcionará como producto, asegura que "está por ver, yo no soy un rappel". Pero le deseo lo mejor a Sergio Amos. No obstante, advierte al futbolista que "es un negocio muy complicado en el que hay gente muy talentosa que no tiene suerte".

