El polémico baile de Shakira por San Valentín: "Podría matar a mi ex"

El último vídeo que Shakira ha publicado en sus redes sociales ha provocado una oleada de reacciones entre sus seguidores. La estrella de la música se grababa fregando el suelo de la cocina, subida encima de unos taconazos de 20 centímetros, mientras de fondo suena la canción 'Kill Bill' del artista Sza.

Se trata de una canción que habla de alguien que sigue pensando en su ex con un fragmento no exento de interpretaciones: "Podría matar a mi ex. No es la mejor idea. Su novia es la siguiente, ¿Cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, podría estar en la cárcel mejor que sola. Lo hice todo por amor", decía la letra de la canción.

Ahora mismo este tema está en las listas de éxitos de todo el mundo y no es raro que suene en el playlist de la cantante. Sin embargo, hay quienes encuentran en este vídeo un mensaje oculto para su ex Gerad Piqué y su nueva novia Clara Chía.

"En el fondo Shakira sigue enamorada de su ex por mucho que intente aparentar despecho"

Apunta el periodista Nando Escribano que lejos de ser una canción de odio es una canción de amor de alguien que todavía está enamorado de su ex. "En realidad, lejos de mandar mensajes de despecho, en el fondo sigue enamorada", mantiene.