Trabajadoras del H&M de Pamplona parodian a Shakira para denunciar sus condiciones: "Mi pasta te la llevas tú"

Las trabajadoras de una tienda de la famosa marca de ropa H&M, ubicada en el centro comercial La Morea de Pamplona, han hecho su propia versión de la última canción de Shakira con Bizarrap para denunciar sus condiciones laborales y anunciar que están en huelga. Se quejan de su bajo sueldo y reclaman la negociación de un convenio de empresa.

Piden mejores condiciones a H&M a ritmo de Shakira

El vídeo, publicado en Twitter, se ha vuelto muy viral. En él, aparecen las trabajadoras del mencionado establecimiento, una de ellas con una peluca, imitando a la cantante colombiana, mientras el resto hace una coreografía con mensajes en contra de la multinacional sueca y con globos rojos y negros, los colores de la marca.

Subidas al quiosco de la Plaza del Castillo, cambian la letra de la última canción de Shakira para denunciar que llevan "más de diez años con el mismo sueldo" mientras que la empresa hace "mucha caja". Así, afirman que llevan cobrando 500 euros desde 2009, con un contrato de media jornada. "Muchas horas vendiendo vuestros trapos y, al final, mi pasta te la llevas tu", denuncian las empleadas.

Las trabajadoras de un H&M de Pamplona, en huelga

Una situación que, sumada a la subida de precios, ha hecho que pierdan hasta un "20%" de su poder económico. Además, añaden que la empresa en la que trabajan, que "tiene fama de empresa solvente", ha facturado más de 800 millones de euros entre 2020 y 2021 y, asimismo, ha repartido un total de 20 millones de euros en dividendos durante el último curso.

El próximo 20 de febrero, está prevista una reunión de la mesa de negociación de H&M a nivel nacional para discutir acerca de política salarial, así como la falta de trabajadores en las tiendas. Los sindicatos han percibido que hay bajas que no están siendo reemplazadas y hay una sobrecarga de plantillas.

Sin embargo, las trabajadoras se siguen quejando de que no se han puesto a negociar con ellas y aseveran que no volverán a trabajar en estas mismas condiciones. "Aquí no vuelvo con este problemón", sentencian en el videoclip. La publicación cuenta ya con casi 350 'me gusta' y más de 220 'retweets'.