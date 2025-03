Polémica por la imagen con la que ha reaparecido Jesulín de Ubrique: "Parece que está secuestrado y pide un rescate"

Un mensaje que el extorero Jesulín de Ubrique ha compartido en un vídeo publicado en sus redes sociales ha causado preocupación a alguno de los presentes en los sofás de 'Más Espejo'. El que fuera famoso matador de toros ha aparecido con un gesto aparentemente triste, con la voz débil, algo desaliñado y sin peinar. Así hacía un llamamiento.

"No entiendo cómo no se ha cuidado un poco más"

La periodista Gema López apuntaba que debido al aspecto físico del protagonista se perdía el fin benéfico de su mensaje, que calificaba de muy bueno: "Es para las víctimas de la DANA", explicaba a alguno de los presentes que no habían entendido o prestado atención al mensaje por estar distraídos en la imagen de Jesulín.

"¿No defendéis la belleza real?"

El también periodista Miquel Valls daba la réplica a Gema por sus críticas al aspecto físico de Jesulín, después del problema de salud que sufrió hace unos meses.. En otras ocasiones las colaboradoras del programa se han manifestado en favor de la naturalidad, y Miquel se lo recordaba: "¿Vosotras no defendéis siempre la belleza real? Esto es belleza real. No se ha peinado, no se ha retocado, no se ha puesto un filtro, no ha necesitado el foco con el que tú estabas grabando hace cinco minutos".

"Una mala imagen distorsiona el contenido del mensaje", expresaba Gema para justificar sus palabras. Aseguraba que eso sería precisamente lo que ocurriría en este caso.

¿Objetivo conseguido?

Para Susanna Griso, presentadora del programa sin embargo la intención principal de darle la mayor visibilidad posible a su mensaje estaba lograda con creces: "Si no tuviese este aspecto físico, igual no estaríamos contando lo del 'mariscos a lo bestia'".

"Ha conseguido el objetivo de salir en todas las teles"

Y es que el mensaje benéfico del torero era el de invitar a participar en una comida benéfica en un restaurante de Lorca, Murcia, cuya recaudación será destinada a los afectados por la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre.

No convencía ese argumento a Gema o a su compañera, Laura Fa, que confesaba que al verlo, el vídeo le había recordado a alguna petición de rescate de alguien que había sido secuestrado: "Te dicen que está en un piso franco: 'Necesito que alguien me saque de aquí'...".

Los presentes pasaban a hacer un análisis de la evolución del aspecto de Jesulín a lo largo de los últimos 23 años.

