Preocupación por la salud de Jesulín por un problema médico: "Era un dolor que no sé describir"

Faltaban unos segundo para las 11 de la mañana cuando la periodista de Espejo Público, Gema López, daba paso a su compañera de Antena 3, Toñi Portillo, que se encontraba en Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. La periodista informaba de una noticia de última hora: Jesulín de Ubrique contaba a su regreso a casa lo ocurrido tras aparentemente sufrir un infarto en la madrugada del sábado al domingo.

"Estoy bien, gracias a Dios"

A su regreso a casa desde el Hospital, Jesulín de Ubrique transmitía tranquilidad y relataba cómo habría sucedido todo. La mañana del domingo bien temprano, a eso de las 7:00 horas, el exmatador de toros comenzó a encontrarse indispuesto, malestar que iba en aumento, por lo que decidió ir al médico.

"No entiendo exactamente lo que me ha podido pasar"

Tras una rápida evaluación fue enviado urgentemente al Hospital Carlos Haya de Málaga, donde permaneció ingresado hasta por la tarde, cuando regresaba a su domicilio a descansar.

La mañana de este lunes daba explicaciones a la puerta de su casa. Jesulín trataba de calmar las preocupaciones. Aseguraba que ya se encuentra bien pero que se dirigía a la consulta del cardiólogo, al que ha sido derivado, a someterse "a todo tipo de pruebas de corazón, de esfuerzo y de todo, y ver qué es lo que ha pasado".

"Un dolor que no sé describir"

El mediático extorero no aclaraba si se habría tratado de un microinfarto, pero sí que ya se empezó a encontrar mal la noche del sábado: "Yo me empecé a sentir mal a las 10, 10 y media de la noche, y a las 3 y media no podía. Era un dolor que no sé describir".

"Me está esperando el cardiólogo para hacerme distintas pruebas. No sé con qué me voy a encontrar", aseguraba.

Poco después de una gran aparición en televisión

El susto de Jesulín llegaba apenas 3 días después de que él y su mujer, María José Campanario, protagonizaran el primer capítulo del programa de Antena 3, 'Emparejados'. Precisamente de María José explicaba que se asustó mucho porque no le dijo que iba al hospital pensando que se trataría de algo leve.

La periodista le preguntaba si había sufrido mucho estrés últimamente, cosa que él negaba tajantemente: "No le doy una explicación porque yo soy una persona tranquila. No sé el desencadenante de esto. Por eso me voy a poner en manos de los especialistas para que me ayuden y me den un diagnóstico y si hay algún problema, poderlo subsanar".

Agradecía por último el extorero todo el apoyo recibido por parte de sus amigos, conocidos y especialmente de su familia, reconociendo que se encuentran preocupados por su salud.

Él, el primer sorprendido

Visiblemente afectado, Jesulín reconocía estar impactado por lo sufrido. Según él, pese a no estar tan en forma como cuando vestía de luces, evidentemente, lleva un estilo de vida saludable: "Yo me cuido. Hago deporte, no fumo, no bebo. Bueno, me mantengo en forma".