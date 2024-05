Varios periodistas comparten sus 'complicadas' experiencias con Marta Sánchez: "Está a la defensiva"

La periodista Luz Sánchez- Mellado ha publicado recientemente una entrevista a la cantante Marta Sánchez. La comunicadora confesaba en su entrevista que la charla se había torcido desde el primer momento. En el titular Sánchez lamentaba que no se le valoraba como compositora porque no llevo una guitarra colgada. Sánchez- Mellado reconocía que aunque ambas habían puesto de su parte no se había generado el ambiente apropiado para que la entrevistada se relajara y pudiera sacar el máximo partido de la conversación.

En redes sociales muchos otros periodistas respondían a Luz Sánchez- Mellado para decirles que ellos también habían tenido experiencias difíciles entrevistando a Marta Sánchez. "Marta es de las personalidades más difíciles de entrevistar en este país si quieres algo más allá de la promo estándar", decía otro periodista en su cuenta de X.

Apunta la periodista Laura Fa que Luz Sánchez- Mellado podía haber hecho la entrevista sin explicar lo mal que se sintió pero alaba que haya querido compartirlo. Por su parte, Lorena Vázquez añade que si Sánchez-Mellado comparte esa información es precisamente porque su posición le hace permitirse el lujo de contar lo que le ha costado la entrevista. "Ella lo puede hacer porque es conocida pero un periodista anónimo se tiene que callar".

"Cuando consigues que se relaje da 'titularazos', pero cuesta"

La periodista Susanna Griso ha querido aportar además su visión sobre el tema. Apunta la presentadora de Espejo Público que es cierto que Marta Sánchez es de las entrevistas más difíciles que ha hecho en su trayectoria. Cuando consigues que se relaje da 'titularazos' pero cuesta porque tiene mala experiencia con la prensa, reflexionaba Griso.

"Llegó a pegarme con el carro en el que llevaba las maletas"

Lorena Vázquez ha compartido con qué personaje del corazón ha pasado más tensión durante una entrevista. Afirma que fue Anabel Pantoja, la que llegó incluso a ser agresiva con ella, según mantiene. Le preguntó por su familia y su tía. Recuerda que estaba en el aeropuerto y le daba golpes con el carrito en el que llevaba las maletas.

Si Laura Fa tiene que quedarse con un entrevistado complicado entonces elige a Cayetano Martínez de Irujo, al que define como "violento y desagradable". "Una vez iba con una motocicleta y no nos pasó por encima porque le apartamos", mantiene. También recuerda a la infanta Elena como alguien muy desagradable: "Era muy soberbia, total para no contestar nada", apunta.