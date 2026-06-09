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OFENSIVA ISRAEL HEZBOLÁ

El ejército israelí ordena la evacuación de la ciudad libanesa de Tiro al completo

Las FDI incluyen al barrio cristiano de la ciudad, que hasta ahora había sido respetado, en la orden de evacuación inmediata.

Se eleva humo tras una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano.

Se eleva humo tras una explosión en el barrio de Abbasiyeh tras un ataque israelí, en Tiro, Líbano.Reuters - Adnan Abidi

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Susana Román
Publicado:

El Ejército de Israel emite nueva orden de evacuación masiva para la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, donde residen alrededor de 200.000 personas ampliando de forma inédita el perímetro de peligro al incluir explícitamente su histórico barrio cristiano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que Hezbolá está operando desde estas zonas habitadas, justificando la orden como preparativo ante ataques "inminentes y contundentes" por presuntas violaciones al alto el fuego.

Este ha sido el mensaje de la orden de evacuación:

"Alerta urgente a los residentes de la ciudad de Tiro -incluyendo el barrio cristiano- y los campamentos y vecindarios circundantes según lo mostrado en el mapa. A la luz de la violación por parte del partido terrorista Hezbolá del acuerdo de alto el fuego y el ataque al frente interno israelí, el Ejército de Defensa se ve obligado a actuar contra él con fuerza. El Ejército de Defensa de Israel no tiene la intención de dañarles. Por el bien de su seguridad, les instamos a evacuar sus hogares de inmediato"

Refugio a cientos de desplazados por los ataques israelíes

La novedad es que por primera vez incluye el barrio cristiano donde aún siguen viviendo unas 500 personas. En ofensivas previas esta zona residencial había sido respetada, pero las nuevas directrices militares exigen el desalojo completo de la población del casco antiguo.

El comando israelí ha dejado claro el itinerario de salida: insta a los residentes y refugiados de los campamentos colindantes, como Al Bass, a moverse inmediatamente al norte del río Zahrani.

La ciudad de Tiro es una de las mas antiguas del mundo

Horas antes del anuncio, los bombardeos en los alrededores de Tiro ya habían provocado múltiples víctimas civiles, además de causar daños colaterales por vibraciones a infraestructuras clave y de dejar a cuatro miembros de la Cruz Roja Libanesa heridos. Y no son solo las víctimas civiles; Tiro, ciudad milenaria declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está siendo destrozada.

Las autoridades culturales libanesas han reiterado llamamientos internacionales para proteger las ruinas arqueológicas de los ataques aéreos. Bombardeos que ya han alcanzado un yacimiento afectando a columnas y capiteles antiguos.

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