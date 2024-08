Pilar Vidal, tras las nuevas declaraciones de María José Suárez sobre Escassi: "Para ya, pareces una reventada"

Continúa el cruce de acusaciones tras la tormentosa rupturaentre el jinete Álvaro Muñoz Escassi, y la presentadora María José Suárez. La modelo ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista 'HOLA', donde se ha pronunciado sobre la que podría ser la nueva pareja de su expareja, la actriz Hiba Abouk.

Suárez afirma no estar sorprendida por el hecho de que "Álvaro se fuera a Túnez con Hiba. Sé cuál es el 'modus operandi' de Álvaro, y sabía que iba a pasar. Sé como actúa", afirma, antes de confesar que se enteró del viaje: "Como todo el mundo", es decir, por los medios. La presentadora se muestra algo dolida con el hecho que se hubiese producido tan poco tiempo después de haber puesto fin a su relación de cerca de tres años: "Admiro a las personas que pueden pasar página así en menos de un mes", declara.

Suárez advirtió a Hiba Abouk

María José Suárez también ha aprovechado para desmentir que hubiera segundas intenciones a la hora de seguir al exmarido de Hiba Abouk, el futbolista del Paris Saint-Germain F.C, Achraf Hakimi. De igual manera, al ser preguntada por el comportamiento de Abouk, ha explicado: "Tampoco tengo que juzgar a esta mujer. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores".

Suárez desvela que advirtió a la actriz sobre el descontento de Valeri, la amante de Escassi al pensar que "no querría estar expuesta" a las nuevas informaciones sobre sus encuentros.

Pilar Vidal explota contra la presentadora

La periodista Pilar Vidal no ha podido evitar pronunciarse sobre estas últimas declaraciones, lanzando un contundente mensaje a María José Suárez: "María José para ya, porque pareces una reventada. Es verdad que contigo ha estado dos veces, es verdad que lo dejasteis, pero ya está,". "Qué más quiere", se pregunta, "si pidió unos servicios de una profesional porque estaba aburrido (...) y ha estado en Túnez con otra chica, con su amor platónico", afirma en referencia a Hiba Abouk.

Por su parte, Alonso Caparrós según afirma, ha tenido la oportunidad de hablar "con alguien muy cercano" a Escassi. El colaborador de Espejo Público desvela que Escassi "lo está pasando fatal, tanto por la presión mediática como porque se ha descubierto un poco todo lo que él nunca hubiese hecho público".

"La víctima fue ella"

Gema López se ha mostrado muy crítica con el estado anímico del jinete: "Es que no le demos la vuelta a la tortilla, que aquí la víctima fue ella, no él, y que Álvaro ha estado vendiendo una imagen que no correspondía, y que no le viene bien porque quiere trabajar para una televisión familiar (...) y no viene bien el perfil que de él se ha desatado", explica.

Durante la entrevista con 'HOLA', María José también ha querido dejar claro que ya no está enamorada de Álvaro, alegando que "en una relación no quiero mentiras ni infidelidades", antes de afirmar que le dan igual que estas infidelidades se produzcan con "hombres o mujeres. Lo que me ha dolido es la infidelidad que sabía que era verdad" sostiene.