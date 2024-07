Pilar Vidal, sobre Álvaro Muñoz Escassi: "Me consta que habla muy mal de María José Suárez por detrás"

Se siguen conociendo nuevos datos que no dejan indiferente a nadie. La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez trae cola. La información sobre la supuesta infidelidad del jinete a la modelo va saliendo a cuentagotas. Acusaciones de extorsión, prostitución, desmentidos, y mil asuntos más como la supuesta identidad de su amante ha sido desvelada.

Este miércoles, el paparazzi Raúl 'Aplausito' García, analizaba en Espejo Público las diferentes informaciones que se han publicado en las revistas especializadas en asuntos 'de corazón'. Se centraba en resaltar la portada de una de ellas por encima del resto ya que consideraba que han conseguido, según él, "la foto más buscada de este verano". Una fotografía captada en Madrid, y en la que salen Álvaro y una actriz española muy conocida.

"Nada ni nadie va a apagar nuestra luz"

Parece que ahora el jinete cambia su estrategia y pasa de la defensa al ataque. Por su parte, la modelo compara en redes sociales este verano con el peor de su vida. "Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida, 2010, y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa. A todas las que estáis pasando una situación parecida deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a apagar nuestra luz. Esto también pasará", sentencia María José.

Los colaboradores de 'Más Espejo' han analizado la situación. "Cómo no le va a doler a María José ver a Escassi con Hiba (la actriz con la que se le relaciona)? Cuando además es una estrategia para limpiar la imagen de Escassi, dice Alonso Caparrós. "Es mucho mejor decir he terminado una relación porque me he enamorado de otra persona, que decir esta relación se ha terminado porque soy un tipo que ahora mismo vive una dispersión extraña y encima la pongo a los pies de los cabaños".

"Yo creo que Álvaro no es tan bueno como se quiere pintar él porque a mi me consta que él habla por detrás muy mal de María José a micha gente", sentenciaba Pilar Vidal.