Muñoz Escassi pasa página rápido: "Es la foto más buscada de este verano, Álvaro con otra"

Después de haber protagonizado una traumática ruptura debido a una infidelidad de la que poco a poco fue saliendo información, Álvaro Muñoz Escassi no tarda en recuperarse de su varapalos amorosos. Su separación de María José Suarez ha sido bastante convulsa. Acusaciones de extorsión, prostitución, desmentidos etc. Incluso la identidad de su amante, desvelada, llegando incluso a salir ella a contar su versión de los hechos.

El paparazziRaúl 'Aplausito' García , analizaba las distintas informaciones publicadas este miércoles por las distintas revistas especializadas en temas 'de corazón'. Pero sin duda destacaba la portada de una de ellas por encima del resto por haber conseguido según él, "la foto más buscada de este verano". Imagen tomada en Madrid, y en la que salen Álvaro y una actriz española muy conocida.

"Tiene guardia todos los días"

Raúl especulaba con que la foto podría no ser accidental, dado que los fotoperiodistas están haciéndole un importante seguimiento: "Yo creo que él sabe perfectamente que donde vaya y donde se mueva va a llevara a la prensa".

"Otra cosa es que él pensara que había perdido a la prensa e hiciera esto con Hiba", explicaba 'Aplausito', que además añadía que "si sale por la puerta de adelante o entra por la puerta de atrás, le van a pillar".

Y es que la famosa con la que Álvaro comparte la mediática instantánea no sería otra que la actriz Hiba Abouk.

¿A quién podría interesar la foto?

El colaborador de Espejo Público, Alonso Caparrós, preguntaba que a quién interesaría más la publicación de la fotografía, si a Álvaro o a Hiba. Raúl contestaba con rotundidad mostrando la portada de otra de las revistas: "Hiba Abouk", confirmaba, dado que la actriz era la protagonista de una entrevista en esa segunda publicación.

"No habla del tema de Álvaro, pero ¿qué hace?, se está lucrando. Esto le viene a ella súper bien, porque está haciendo promoción". Aseguraba Raúl García.

Matizaba, eso sí, esas palabras explicando que no creía que la entrevista fuera cobrada, pero sí le serviría como promoción.

Palabras de los implicados

La actriz lucía una larga melena de color rosa a las puertas del Santiago Bernabéu, quizás por las actuaciones de la cantante Karol G en la capital de España. Hiba no respondía a ninguna de las preguntas de los periodistas que le preguntaban por una supuesta relación.

Por otra parte, la expareja de Álvaro, María José Suárez, se mostraba mucho más receptiva, aunque no se pronunciaba sobre las escenas que han compartido Escassi y Abouk, y simplemente decía: "Yo no voy a hablar ya más nada de ese tema. Yo estoy feliz de que ya no se me relacione con esta persona. Estoy contenta, estoy a otra cosa y trabajando muchísimo".