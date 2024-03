Pilar Vidal, muy decepcionada con Genoveva Casanova: "Me siento utilizada, ya no me creo nada"

El paradero de Genoveva Casanova es un misterio desde que aparecieran unas fotos suyas con el ya rey Federico de Dinamarca. La pareja paseaba por Madrid y según la publicación el monarca habría pasado la noche en casa de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. La mexicana no se ha pronunciado públicamente pero su entorno asegura que ambos son amigos y que la noticia había afectado mucho a Genoveva.

Ahora la noticia de que Genoveva será una de las concursantes de la próxima edición del programa de Atresmedia 'El Desafío' pone en entredicho que su estado de salud fuera complicado. El concurso pone al límite a sus concursantes a través de complicadas pruebas físicas y mentales a las que tendrá que hacer frente Genoveva. Pilar Vidal, Susanna Griso o Beatriz Cortázar han sido algunas de las periodistas que transmitían informaciones sobre una Genoveva abatida con una salud delicada. "Me confirman que necesita cariño y está delicada", era una de las afirmaciones de Susanna Griso en el programa sobre el estado de Casanova.

"Hubiera preferido que me dijeran que la dejara en paz"

Pilar Vidal reconoce que se ha sentido manipulada con las informaciones que le proporcionaban sobre Genoveva. "Me siento utilizada por Genoveva Casanova. Hubiera preferido que me dijeran que la dejara en paz", señala. Confirma Pilar Vidal que a ella el entorno de Casanova le indicó el tipo de pruebas que se estaba realizando que correspondían a dolencias graves. "Yo me lo creo y decido dejar de ser tan cañera con ella y que ella misma sea la que salga", mantiene.

A Vidal le choca que la primera aparición de Genoveva se vaya a producir en un concurso como El Desafío. "Lo que a mí me dijeron que podía tener puede tener cura pero no tan rápida. Con esto ha conseguido que no me crea nada de ella", señalaba.