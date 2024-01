Cayetano Martínez de Irujo: "2023 ha sido el peor año de mi vida, he tenido que pedir dinero a un amigo"

Cayetano Martínez de Irujo empieza diciendo que este 2023 que dejamos atrás ha sido el peor año de su vida. Confiesa que ha tenido que pedir dinero a un amigo para pagar las nóminas de sus trabajadores en diciembre. Su empresa ha tenido un 30% de ingresos y solo han podido reducir al 70% los gastos. Afirma que el campo español y el agricultor español tiene un gran problema que es el agua. "Lo que hicieron los portugueses hace 20 años lo teníamos que haber hecho los españoles. No tenemos infraestructuras ni aprovechamos el agua de los ríos", sentencia.

Asegura que no deja de pensar en el 95% de los agricultores que no tienen los recursos ni las posibilidades que él tiene. "Somos quizá los más perjudicados de toda Europa. Los españoles estamos peor que los franceses", afirma. No culpa a Luis Planas, ministro de Agricultura, que cree que tiene las manos atadas. "El problema es muy grave. Ya hemos dicho lo del agua y a eso hay que sumarle las infraestructuras, subida de los precios, herbicidas, el precio de los tratamientos y del gasoil".

Sostiene que quien se lleva el dinero son los intermediarios. Señala además que las medias medioambientales "son una exageración y no se puede competir con países como Marruecos por ejemplo". "Estamos igual que Francia pero tardamos más en protestar", determina.

"Este es el peor año de los últimos 60 que ha registrado el sector agrícola"

Con 800 hectáreas de trigo Cayetano ha recibido 20.000 euros de ayuda. Se pregunta qué habrán recibido los demás. "Este es el peor año de los últimos 60 registrados en la historia agrícola y lo que dan es una limosna. Le sumamos a esto una reducción de la PAC. Lo he hablado con el ministro, él hace lo que puede pero es difícil negociar esto en Europa".

Respecto a las informaciones que hablan de las pérdidas millonarias de la familia Alba por su patrimonio histórico, explica que se deben a un ajuste fiscal de la herencia. Mantiene que el que se ha llevado lo más importante ha sido el hijo mayor por haber nacido el primero y a partir de ahí ha habido que ajustar una serie de medidas fiscales pero no tiene ninguna relevancia. "Lo que había era deuda y lo que se ha hecho ha sido quitar deuda", señala.

"Si yo lo estoy pasando mal imagina cómo lo está pasando el mediano y pequeño agricultor"

"El agricultor está semiabandonado y si yo lo estoy pasando así de mal imagina cómo lo deben estar pasando los medianos y pequeños agricultores. A esto hay que sumar que la señora ministra Teresa Rivera se está cargando el campo español a base de hacer una política desaforada de las energías renovables pudiendo declararla de bien público". "Que se vayan al mejor campo español con regadío a cargárselo con empresas privadas declarando que es un bien de interés público no se puede tolerar", apunta.

"Si pasamos el límite esto será un abuso de poder judicial"

Sobre la amnistía que hoy se votará en el Congreso, Cayetano cree que lo más importante es que siempre "hay que poner límites y parámetros a las cosas porque si no se te puede volver en contra". "Un presidente tiene que acotar cualquier acción. Como se pase el límite de saltarnos la Constitución es un abuso del poder judicial".

Cree que el rey Felipe VI no puede hacer nada contra la amnistía y considera que "demasiado buen papel está haciendo el Rey". "Felipe VI junto con el heredero británico son los dos monarcas más preparados del mundo y lo están demostrando".