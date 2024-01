Luis Pliego, director de Lecturas, asegura que Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca "llevan años viviendo un amor apasionado"

La portada de la revista Lecturas en la que se veía saliendo a Federico de Dinamarca, antes de convertirse en rey, junto a Genoveva Casanova de la casa de esta última ha marcado la desaparición de la mexicana del panorama público. Desde ese momento las cámaras no han vuelto a captar a Genoveva y la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo tampoco ha hecho declaraciones ante lo medios.

Ahora la misma revista afirma que Genoveva y Federico mantienen una relación sentimental desde el año 2021. "En 2021 ya empezamos con la relación iniciada, ellos hacen acto de presencia en una cacería en Trujillo (Cáceres) como amigos especiales. Él paga 20.000 euros de inscripción para ir a esa cacería y se pagan piezas de caza mayor. Desde 2021 hasta finales de 2023 ellos tienen una relación romántica", asegura Luis Pliego. "Finalmente saltan estas fotos, cambia el curso de la historia y cambia el trono", añade.

Espejo Público recupera un post de Genoveva en 2021. "¿Por qué te quiero? Me preguntas. ¿Y si trato de definirlo con palabras, se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa el pecho en cada beso? Te amo porque sin ti no hay amor". Según ha podido saber Espejo Público, poco antes de publicarse las fotografías con Federico de Dinamarca Genoveva eliminó esta declaración de amor de su cuenta de Instagram.

La pareja podría haberse conocido en una cacería

Según Lecturas ambos llevan años viviendo un amor apasionado. "Se conocen desde hace tiempo y no es una simple relación de amistad, sobre todo por parte de Federico". Según la revista que dirige Luis Pliego podrían haberse conocido en una cacería. Las empresas de la mexicana no presentarían sus cuentas desde 2016 y en España, supuestamente, no tiene propiedades. Es su exmarido Cayetano Martínez de Irujo quien supuestamente paga el piso donde se vio salir a Federico en Madrid.

Genoveva Casanova lleva desaparecida desde la publicación de las fotografías. Según la versión del periodista Nacho Gay, Genoveva intentó parar la publicación de la instantáneas pero Federico se puso de lado. Federico le dice que parar la exclusiva sería más problemático que la propia publicación, señala Gay.

Luis Pliego: "No creo que ninguna de las dos partes denuncie"

La periodista Gema López destaca que el primer titular que da la revista Lecturas sobre el tema es que están juntos pero ahora se habla de un romance. "Si alguien denuncia esta historia el juez llamaría a Federico de Dinamarca como testigo", apunta Pliego.

El equipo de Luis Pliego ha estado días haciendo guardia en la vivienda de Carmona (Sevilla) de Cayetano Martínez de Irujo esperando ver a Genoveva. Sin embargo, han hecho guardia y han comprobado que no hay luz ni gente. Mientras tanto el paradero de Casanova sigue siendo un misterio.