Pilar Vidal, sobre la actitud de Fran Rivera con la prensa: "Tiene una dicotomía. Quería que la relación entre su hija y Roca Rey fuese discreta"

Roca Rey sufrió el pasado jueves una gravísima cogida en la Maestranza. El torero peruano, Andrés Roca Rey, tuvo que ser trasladado de inmediato a la enfermería del coso sevillano, donde fue intervenido quirúrgicamente por el cirujano Octavio Mulet.

Fue ese parte médico el que detallaba la gravedad de la lesión: "Herida por asta de toro en la cara interna del tercio superior del muslo derecho, con una trayectoria total de 35 centímetros, que produce extensa rotura de los músculos vasto interno y sartorio, disecando y comprometiendo prácticamente el paquete vasculonervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

Pese a ser una cornada muy grave, los especialistas destacaron como positivo la ausencia de daño vascular, ya que favorecerá la evolución del torero. Por el momento, el diestro continúa ingresado y durante el fin de semana ha recibido varias visitas.

Entre esas visitas, ha destacado la de Cayetana Rivera, hija de Fran Rivera y pareja del torero. Tal y como ha detallado la reportera de Espejo Público, Estefanía Ruiz, Cayetana les ha detallado "que lo importante es que se encuentra fuera de peligro, que se encuentra bien". Sobre esa esperada alta hospitalaria, ha asegurado que "adelantará esa información el apoderado".

El padre de Cayetana, el torero Fran Rivera también ha visitado a Roca Rey. Han llamado la atención sus declaraciones en las inmediaciones del hospital: Rivera ha detallado que "un padre quiere para su hija lo mejor y esta profesión es dura". Sin embargo, asegura que "Cayetana sabe lo que hay y la dureza del toreo" y considera que "si esa relación continúa, serán muchos años de estar siempre en vilo".

"Tana es bastante más amable que su padre"

Sobre la recuperación de Roca Rey, Miguel Ángel ha adelantado que "está evolucionando bien, no ha tenido infección y ya piensan en las fechas de reaparición". Asimismo, Juan Diego Madueño detallaba la "gran suerte que ha tenido Roca Rey". También Pilar Vidal señalaba que fue el propio Andrés el que colgaba en sus redes sociales las imágenes de la cogida. Ha detallado que "en lugar de decir no quiero verlo, colgarlo es como un honor". A los colaboradores de Más Espejo también les sorprende la forma tan rápida que tienen para restablecerse. Tal y como ha detallado Juan Diego Madueño, "los toreros sufren las heridas en las plazas de toros, donde la intervención es muy rápida y eso hace que los plazos se acorten".

Sobre la preocupación de Cayetana Rivera, Pilar Vidal ha detallado que "vaya estreno ha tenido" y Lorena Vázquez asegura que "Tana es bastante más amable que su padre, ya que cualquier pregunta le sienta mal". Pilar considera que, en ocasiones, Fran Rivera puede responder peor porque "entiende la situación y lo que quería que fuese una relación discreta hasta que terminase la temporada, verte con una relación pública y encima con un cogida" es difícil.

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