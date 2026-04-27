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Juan del Val

EL HORMIGUERO

Juan del Val revela su conversación más inesperada con el Rey

El escritor comparte una anécdota sorprendente con el Rey, además de reflexionar sobre la exposición pública y la presión de aparecer en televisión.

Durante su intervención, Juan del Val relató cómo fue el momento en el que habló con el Rey, destacando la naturalidad del encuentro y lo que supuso para él esa conversación.

También abordó el impacto de la televisión en su vida, reconociendo la presión que implica la exposición constante y cómo ha aprendido a gestionar esa visibilidad pública.

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