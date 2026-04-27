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EL HORMIGUERO
Juan del Val revela su conversación más inesperada con el Rey
El escritor comparte una anécdota sorprendente con el Rey, además de reflexionar sobre la exposición pública y la presión de aparecer en televisión.
Durante su intervención, Juan del Val relató cómo fue el momento en el que habló con el Rey, destacando la naturalidad del encuentro y lo que supuso para él esa conversación.
También abordó el impacto de la televisión en su vida, reconociendo la presión que implica la exposición constante y cómo ha aprendido a gestionar esa visibilidad pública.