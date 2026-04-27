Un exagente del FBI niega cualquier fallo en el orden de los desalojos de la administración Trump: "Hay reacción inmediata según el criterio de cada equipo"

La polémica estalla tras el inquietante episodio vivido en la cena de corresponsales: un individuo logró alojarse en el hotel dos días antes del evento portando en su equipaje una escopeta, una pistola y varios cuchillos. A la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, le sorprende "que pudiera registrarse y moverse con ese arsenal" y pone sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que una persona se cuele con tanta facilidad en un acto con 2.500 asistentes, el presidente y varios miembros clave de la línea de sucesión?

Frente a la alarma, el exagente del FBI Daniel Brunner lanza una afirmación que rompe el relato dominante: "Para mí no falló nada". Según explica, el dispositivo de seguridad está diseñado para blindar al máximo el espacio donde se desarrolla el evento, no cada rincón del hotel. "Es imposible controlar a cada huésped o revisar cada bolsa en un hotel de ese tamaño", subraya, defendiendo que el sistema funcionó justo como debía: el sospechoso nunca logró acceder a la zona protegida.

"Si una persona no tiene antecedentes ni delitos previos, no hay base para bloquearla"

Sin embargo, Susana insiste en la grieta evidente: "¿De verdad no falló nada? Los huéspedes deberían haber sido analizados". Tras esta declaración, Brunner matiza que los controles existen, pero tienen límites claros. "Si una persona no tiene antecedentes ni delitos previos, no hay base para bloquearla", explica, recordando la delgada línea entre seguridad y derechos individuales.

Otro de los momentos más comentados es la evacuación: el vicepresidente fue retirado segundos antes que el presidente. No obstante, el detalle de que el desalojo de J.D. Vance haya sido anterior al de Trump no tiene que ver con la descoordinación, según Brunner. Precisamente, lo descarta porque detalla que "son equipos distintos que actúan de forma independiente", afirma.

El vicepresidente J.D. Vance fue agarrado y sacado de la sala de inmediato, mientras que el equipo del presidente Donald Trump lo rodeó y lo movió segundos después. Cada unidad toma decisiones en tiempo real, sin jerarquías entre a quién evacuar primero. "No hay error, hay reacción inmediata según el criterio de cada equipo", insiste.

Sobre la narrativa política posterior, especialmente la insistencia de Donald Trump en una motivación anticristiana, Brunner introduce cautela: "Cada mensaje busca impacto y apoyo", señala. Además, añade un dato clave: "Todo apunta a un individuo con problemas mentales, no a un movimiento organizado". La investigación acaba de comenzar, y como advierte el exagente, las verdaderas motivaciones aún están por esclarecerse.

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