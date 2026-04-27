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Mejores momentos | 27 de abril

La euforia se apodera de Eva al resolver por 2.450 euros: “¡Me he estrenado bien!”

Tremendo golpe de suerte ha tenido Eva en La ruleta.

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La euforia se apodera de Eva al resolver por 2.450 euros: “¡Me he estrenado bien!”

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La concursante del atril amarillo no tenido muy buena suerte en sus primeras tiradas. Durante más de un panel, Eva ha caído en numerosas ocasiones en el pierde turno sin poder llegar a jugar por esta razón.

Sin embargo, la del atril amarillo se ha redimido por completo en este panel: “¡Me he estrenado bien!”, asegura eufórica tras resolver el panel.

Y es que, tras caer en el gajo de los mil euros y aconsejada por Jorge Fernández para que dijese una letra repetida, Eva ha terminado resolviendo por 2.250 euros a los que ha sumado el valor del Premio de 200. ¡Una auténtica pasada!

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