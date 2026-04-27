Un centro de salud okupado obliga a los médicos a pasar consulta en el ayuntamiento: "Nadie puede privar a un pueblo de un servicio básico"

La situación que se vive en Darro, un pequeño municipio de Granada, ha generado indignación entre sus vecinos después de que su centro de salud permanezca ocupado, obligando a trasladar la atención médica al Ayuntamiento. Tal y como cuenta Toñi Portillo, "hemos venido a Darro para tomar el pulso de los vecinos y que nos contarán" una realidad que, según explica, se remonta a tiempo atrás, ya que "la ocupación se produjo hace dos años por una familia vulnerable con la que hemos hablado".

"Muchos de ellos son mayores y no conducen"

La familia reside en la planta superior del edificio y asegura que el inmueble presenta graves deficiencias. Según trasladaron a la reportera, "no tiene posibilidad de crear goteras y el edificio es muy antiguo", además de sufrir "muchas humedades", una situación que habría complicado la convivencia con el uso sanitario del espacio.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha optado por una solución provisional: habilitar despachos municipales como consultas médicas. "El Ayuntamiento ha decidido poner aquí en dos salas la médico que pasa consulta todas las semanas y el médico pediátrico", explica Toñi Portillo, subrayando que muchos vecinos prefieren esta opción antes que desplazarse, ya que "muchos de ellos son mayores y no conducen" y "no hay una línea de autobús regular" hacia Purullena, a unos 12 kilómetros.

"Nadie puede privar a un pueblo de un servicio básico"

Sin embargo, la convivencia entre administración y sanidad no convence. Los vecinos denuncian incomodidad al tener que compartir espacios y aseguran que acuden a "una sala de 3×3 donde están los médicos ahí encajados", ya que no están "cómodos". Uno de ellos, José Torres, criticaba que "un servicio asistencial no puede confluir con vecinos que van a demandar otra cosa", insistiendo en que "nadie puede privar a un pueblo de España de un servicio de salud que es básico" y calificando la situación de "fracaso".

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