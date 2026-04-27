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La escritora y el actor

El cara a cara de Megan Maxwell y Rubén Cortada: “Sonia es un soplo de aire fresco para Can”

La escritora ha charlado con el actor de ¿A qué estás esperando? sobre su personaje, la trama y cómo se imaginaba ella en su libro a Can.

El cara a cara de Megan Maxwell y Rubén Cortada: “Sonia es un soplo de aire fresco para Can”

El cara a cara de Megan Maxwell y Rubén Cortada: “Sonia es un soplo de aire fresco para Can”

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Carmen Pardo | Carmen Marar
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Rubén Cortada ha entrado sonriente, “esto es lo que hay” ha dicho el actor sobre cómo es Can. La escritora solo le recrimina el no tener el pelo largo, “te debo el pelo largo” le ha dicho Rubén Cortada explicando los motivos de porque no tiene el pelo así.

Con respecto al personaje de Sonia, Rubén Cortada ha confesado que “se queda fascinado” cuando encuentra al personaje interpretado por Adriana Torrebejano.

Sobre el personaje de su padre, Rubén Cortada ha explicado que “Can no quiere romper con su padre, y es más de madre, es su debilidad” ha dicho el intérprete.

Rubén Cortada ha afirmado que se siente “carne de cañón” en las escenas de sexo y que siempre tiene en cuenta a sus compañeras, “primo que estén cómodas” ha confesado el actor de ¿A qué estás esperando?

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