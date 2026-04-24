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Cornada de 35 centímetros y dos trayectorias, así ha sido la cogida que mantiene "muy grave" a Roca Rey

Roca Rey sufre una cogida "muy grave" Una cornada de 35 centímetros y dos trayectorias. Tuvo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza.

Cogida en Sevilla a Roca Rey

Roca Rey sufre una cogida "muy grave", | Europa Press

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Ángel Pinto
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Era el quinto toro de la tarde, 526 kilos, negro de nombre "Soleares". A la hora de matar, Roca se tiró sin miedo con el estoque lo metió hasta la empuñadura. El animal se arrancó, cabeceo y le hundió el pitón izquierdo en el muslo derecho. Le levantó y zarandeo, durante unos segundos interminables. Cornada de 35 centímetros y dos trayectorias.

Cientos de personas esperaban fuera de la plaza noticias del torero. Horas después, tras ser intervenido fue trasladado a un hospital. Es la segunda cogida de importancia en esta Feria de Sevilla hace unos días Morante de la Puebla también sufrió una cogida importante.

Roca Rey es una de las primeras figuras del toreo. La expectación era enorme. Incluso con la cogida le cortó dos orejas al toro. Supone la segunda cogida de importancia en esta Feria de Sevilla, después de la que sufrió hace unos días Morante de la Puebla, la cual le mantendrá alejado de los ruedos durante varios meses. Da la casualidad de que ambos toreros iban a estar juntos el próximo 31 de mayo en la Plaza de Toros de Aranjuez. De momento, todo queda en el aire.

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