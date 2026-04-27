¡700 euros y el supercomodín en una sola tirada! La proeza de Sarai en La ruleta

La médico de familia ha tirado de la ruleta una y otra vez intentando levantar, en cada ocasión, la letra oculta del panel para conseguir apoderarse del supercomodín.

Sarai le ha puesto tanto empeño que hasta reconoce que está cansada de tirar, pero esto no ha sido impedimento para continuar en su búsqueda de la letra oculta.

Será cierto eso de que ‘el que la sigue, la consigue’, porque finalmente y en una sola tirada, la del atril azul ha levantado la oculta y, además del supercomodín, ha resuelto por 700 euros. ¡Enhorabuena!