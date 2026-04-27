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Mejores momentos | 27 de abril

Eva triunfa en su paso por La ruleta: ¡gana 5.600 euros para el viaje de sus sueños!

La concursante del atril amarillo ha llegado a resolver el Panel Final de La ruleta a tiempo.

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Eva triunfa en su paso por La ruleta: ¡gana 5.600 euros para el viaje de sus sueños!

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Eva comenzaba el programa contando que le gustaría ir de viaje a Orlando junto a sus hijos. Esta es una de las cosas en las que cosas en las que estaba decidida a invertir el dinero que ganase en el programa, independientemente de la cantidad.

Si bien al principio, la del atril amarillo, no ha tenido mucha suerte en sus tiradas, la cosa ha cambiado en uno de los paneles en los que ha caído en el gajo de los mil euros. En este momento ha pasado de no tener nada, a acumular 2.500 euros en su atril.

Y con este dineral, Eva se ha posicionado la primera en su carrera a la final de La ruleta. Cuando ha llegado a este panel lo ha resuelto fácilmente y ha terminado ganando 5.600 euros que se van para su soñado viaje a Orlando. ¡Enhorabuena!

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