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Felipe VI

Pilar Rodríguez Losantos, muy crítica con las palabras del rey en México: "La Corona no puede pedir perdón ni decir que existieron abusos"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vio en las palabras del rey "un gesto de acercamiento".

Imagen de Pilasr Rodríguez Losantos

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El rey Felipe VI ha hecho un gesto de acercamiento a México tras reconocer "abusos y controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles.

En un vídeo publicado por la Casa Real en redes sociales, el monarca aseguraba que "hay cosas que, cuando las estudiamos con nuestro criterio y valores de hoy en día, no pueden hacernos sentirnos orgullosos. Pero hay que conocerlos en su justo contexto y con un análisis objetivo y riguroso".

Este mensaje ha reabierto heridas y los bloques políticos dieron su opinión sobre este mensaje. También varios periodistas como Pilar Rodríguez Losantos, periodista de Okdiario y colaboradora de Espejo Público.

"El único abuso que hay es el del Rey Felipe VI con la paciencia de los españoles"

En este caso, Losantos publicaba en X en el que afirmaba que "el único abuso que hay es el del Rey Felipe VI con la paciencia de los españoles en los últimos años" y calificaba el mensaje del rey de "vergüenza", ya que asegura que "la corona española debería sentirse orgullosa de lo que pasó en esa labor civilizatoria".

Asimismo, detalla que "la corona no puede pedir perdón o no puede decir que existieron abusos, porque por su parte, no existieron".

Javier Caraballo, sobre la polémica del rey en México: "Es una enorme imbecilidad"

Otros colaboradores de Espejo Público como Javier Caraballo consideran que este asunto "es una enorme imbecilidad" y detalla que lo "que hay que hacer es volver a mandar al colegio a todos aquellos que lo dicen". Asimismo, afirma que el rey "Felipe VI no ha dicho nada distinto a lo que dijo su padre".

Por otro lado, Losantos asegura que ha habido un cambio de postura en el rey Felipe Vi y pone como ejemplo la ceremonia de toma de posesión de Gustavo Petro. Para Pilar, "hay un cambio entre las palabras de ayer y el hecho de que no se levantase ante el paso de la espada de Simón Bolívar en la ceremonia de Gustavo Petro".

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