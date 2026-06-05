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Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo: ¿Conseguirá Valeria una de las últimas plazas disponibles en La Voz Kids?

La talent de 14 años se atreve con uno de los temas más emotivos de Lewis Capaldi en una noche donde cada plaza vale oro. El sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Edurne, La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

Valeria será una de las protagonistas de la próxima gala de La Voz Kids. Con solo 14 años, la talent intentará conquistar a los coaches con una actuación cargada de emoción en un momento de máxima tensión para las Audiciones a ciegas.

Este sábado, a las 22:00 horas en Antena 3, Valeria se subirá al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Someone you loved’ de Lewis Capaldi, una de las canciones más emotivas y exigentes del artista escocés. Una apuesta arriesgada con la que buscará abrirse paso en la recta final de las Audiciones.

Desde los primeros compases de la actuación, la joven conseguirá captar la atención de los coaches. Las primeras reacciones serán de auténtica sorpresa al descubrir la sensibilidad y la capacidad de transmitir que esconde su voz.

Pero la gran pregunta sigue en el aire. Con los equipos prácticamente completos y cada vez menos plazas disponibles, los coaches se han vuelto más exigentes que nunca. ¿Será suficiente para conseguir que alguno pulse el botón? La respuesta, este sábado en una nueva noche de La Voz Kids en Antena 3.

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