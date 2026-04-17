María Corina Machado, sobre el gobierno de Delcy Rodríguez: "Están acatando lo que se les impone de Washington, no por convicción, sino por supervivencia"

Ganar tiempo. Esa es la conclusión que María Corina Machado tiene de la acción del gobierno de Delcy Rodríguez durante estos más de 100 días tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En una entrevista en primicia con Antena 3 Noticias que se ha retransmitido en directo en la web, la opositora venezolana ha analizado la actualidad que rodea su país. "¿Cómo se comportan los criminales? Los criminales están pensando siempre en cómo quedarse un día más, como ganar un día más. Ellos están acatando todo lo que se les impone de Washington, no por convicción, no porque ahora tienen conciencia de los crímenes que han cometido, sino por supervivencia, para mantenerse en el poder".

Dicho esto reconoce una "gran presión ciudadana" para que se cumpla la hoja de ruta propuesta por Estados Unidos que detalló Marco Rubio y que debe desencadenar en elecciones. "La gente pide que este proceso se acelere que tengamos un calendario con una fecha electoral. Y esto tienen un enorme valor. Nosotros ganamos unas elecciones por una enorme paliza en 2024 . Somos un gobierno electo y aún así, para facilitar esta transición que efectivamente es un plan establecido que ha detallad Marco Rubio, hemos dicho: de acuerdo, vayamos a unas elección, pero el país necesita la certeza de esta fase y estos tiempos", ha dicho.

Insiste Machado en que ni la liberación de los presos políticos, ni los nuevos acuerdos comerciales responden a una convicción a un arrepentimiento: "Ellos quieren ganar tiempo con la expectativa de que el mundo mire para otro lado, porque surgen otros conflictos y se quite la presión sobre nuestro país", pero les advierte: "Eso no va a pasar", porque añade: "El compromiso con la ruta a la libertad de Venezuela es total".

Preguntada por cómo interpreta las declaraciones en las que Donald Trump asegura sentirse "cómodo" con Delcy Rodríguez, la Nobel de la Paz solo tiene palabras de agradecimiento para el mandatario estadounidense. "EEUU ha tenido un papel fundamental, y es algo, que los venezolanos reconocemos y agradeceremos siempre".

Machado relata décadas en las que "las fuerzas del mal" buscaron ocupar su país y en esas "fuerzas del mal" no solo incluye al "régimen venezolano" sino que cita también a la guerrilla colombiana, al régimen cubano, también al de Irán, a Hezbolá o a Hamás. Todos ellos enemigos de la actual Administración Trump. "EE.UU. finalmente actuó colocando a Nicolas Maduro, que es el jefe de esa estructura, de ese cártel, frente a la justicia". Ahora bien, matiza: "El régimen sigue en el poder y esto implica un proceso que conlleva varias fases y debe desencadenar en un proceso electoral. En elecciones limpias y libres, donde todos los venezolanos podamos expresar la soberanía popular y que la misma se respete".

En esa hoja de ruta, Corina considera que los primeros pasos pasan por "finalizar con la liberación de todos los presos políticos, aun quedan 485 presos políticos incluyendo los presos militares que no han sido liberados ninguno. El desmontaje de los centros de tortura, la apertura a la total libertad de expresión. Tus colegas venezolanos aún tienen terror y, finalmente, un cronograma electoral que debe empezar con la elección de un consejo nacional electoral". Y precisamente sobre esa hoja de ruta Machado advierte hay "una urgencia ética". "Efectivamente, el tiempo pasa y en Venezuela hay la urgencia ética. Cada día que pasa hay vidas que sufren daños" por ello, justifica que sigan todavía en el poder los afines a Maduro por el respaldo de Estados Unidos. "No hay ninguna duda de que quien ha mantenido a estos actores en el poder es el respaldo de EE.UU. si no, esto hubiera colapsado inmediatamente. Delcy Rodríguez es detestada dentro de las fuerzas armadas y ella no tiene confianza alguna institucionalmente. Nadie se cree nada de que lo que están haciendo no es por convicción democrática, es porque es lo único que les permite seguir allí".

¿Reunión con Pedro Sánchez o con alguien del Gobierno?

En estas 48 horas que la venezolana pasará en Madrid tiene una agenda apretadísima. Se reunirá con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, así como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Pero ¿y con Pedro Sánchez o con algún miembro del Gobierno? De la forma más escueta posible, Machado se limita a decir: "Por el momento no. En este momento no esta previsto. Yo ya he hablado sobre eso, y creo que ha quedado claro que todo lo que hago es priorizando la causa".

Insiste Susana Román al preguntarle si cree que el ejecutivo español no ha estado a la altura y, entonces sí, opta por unas palabras amables. "Estoy muy agradecida por la forma en como han sido recibido mis compatriotas en este país por gobiernos anteriores y por este gobierno".

¿Qué papel juega José Luis Rodríguez Zapatero como intermediador?

Preguntada por José Luis Rodríguez Zapatero y su papel como mediador en Venezuela, se pronuncia rotunda: "Zapatero no juega ningún papel de intermediación con nadie. Yo nunca en mi vida he hablado con el señor Rodriguez Zapatero". Sobre sus viajes a Venezuela: "Desconozco su contenido, pero puedo asegurarle que no ha sido en valor de la transición a la democracia de Venezuela".

¿Se arrepiente de haber regalado su Nobel de la paz a Trump?

Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz, pero regaló su galardón a Donald Trump. A la pregunta de si se arrepiente de ello contesta de forma clara: "Absolutamente no. El presidente Trump ha sido el único líder del mundo que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos para avanzar en la libertad de Venezuela y eso siempre lo reconoceremos".

Especial en Antena 3 Internacional

La entrevista a María Corina Machado podrá verse también en el programa especial del domingo 'Especial A3Noticias: María Corina Machado' en Antena 3 Internacional, que también recogerá sus encuentros y declaraciones durante su visita a España. Será en exclusiva para Latinoamérica.

Estos serán los horarios de emisión: 19:30 horas en México, 21:30 horas en Venezuela, 20:30 horas en Colombia y 22:30 horas en Argentina.

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