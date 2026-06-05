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Samuel quema su casa calentando mantequilla: "El soplete tenía una fuga de gas"

Aunque es cocinero y ha utilizado el soplete en numerosas ocasiones, Samuel ha perdido parte de su casa en un accidente inesperado.

quema su casa

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Samuel jamás pensó que calentar mantequilla terminaría quemando su casa. El joven decidió calentarla con un soplete porque no tiene microondas, sin esperar que terminaría provocando un incendio.

El mecanismo de cierre del soplete falló y el gas siguió saliendo. La fuga de gas causó una explosión y un incendio que consumió gran parte de la casa en apenas unos minutos.

Aunque Samuel intentó extinguir las llamas, finalmente tuvo que abandonar la vivienda y pedir ayuda. Dentro se quedaron su gato y todas sus pertenencias, muchas de ellas consumidas ya por las llamas. "Hay muchas cosas que no me cubre el seguro", afirma.

Por ahora, Samuel está viviendo en casa de su pareja y ha podido reencontrarse con su gato, al que rescataron los bomberos. Un accidente casero que ha dejado a Samuel sin su hogar.

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