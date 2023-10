La petición de una española a la embajada para salir de Israel: "No quiero esperar a que empiecen los bombardeos"

Caty Rigo vive en Haifa, al norte de Israel. Cuenta que desde que se desataran los ataques de Hamás están en alerta máxima pero "podrían estar mucho peor". Su familia tiene preparado un kit de emergencia para bajar a los refugios cuando haga falta. Las sirenas sonaron el miércoles por la noche y fue una falsa alarma pero saben que en cualquier momento pueden volver a sonar: "Tenemos miedo", señala.

Caty pide a la embajada española que empiece a evacuar ya a los españoles que lo deseen

La embajada española les ha dicho que en caso necesario va a evacuar a los españoles que no quieran seguir en el país. Pide que empiecen a evacuar ya porque no hay vuelos comerciales. Ellos tenían uno para el lunes y ayer mismo recibieron la cancelación. "Estamos aquí esperando a que el ministerio nos evacúe con aviones o también a través de los barcos. Alemania lo está haciendo y EEUU también".

Explica que los aviones militares que llegaron Israel eran para evacuar a los turistas a los que se les había dejado tirados en el aeropuerto. "Entiendo que no es lo mismo un español que esté tirado en el aeropuerto pero ahora que ya les han evacuado que nos evacúen a nosotros. Yo soy española y quiero volver a Mallorca, no quiero esperar a que Hezbolá le dé por bombardear o no".

La incomprensión de los niños a la situación que se vive en el país

Cuenta Caty que intentan que los niños sufran lo menos posible ante esta situación. Recientemente fueron al refugio con otro grupo de familias entre los que también había niños y les dijeron a los pequeños que iban a hacer una fiesta de pijama. "Ellos lo ven con preocupación pero ven que lo hacemos un poco festivo", apunta. Recientemente su hijo le dijo que por qué no se iban a Mallorca y cuando hubiera colegio podían volver. Ahora mismo las clases se han suspendido y los maestros dan clases por videollamada a algunos niños aunque no es obligatorio.