Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: "Hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todos los rincones"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha reunido esta tarde en el Palacio de Marivent, en Palma, con el Rey Felipe VI, quien se ha interesado estos días por la situación de la ciudad autónoma ante la crisis migratoria por la llegada masiva d emás de 70.000 inmigrantes ilegales, de los cuales aún estiman en más de mil los menores que permanecen en Ceuta.

Después de la reunión, el presidente de la ciudad autónoma ha asegurado en una comparecencia que la población se siente "amenazada y vulnerable", y afirma que se pregunta si "se volverá a a ocurrir".

Tras los aparentes vídeos en redes sociales que sugerirían otro movimiento migratorio el sábado 15 de agosto, Vivas considera que "hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todos los rincones en Ceuta", y que "confía" en ellos para abordar esa situación.

Sobre su encuentro con el Rey, ha señalado que Felipe VI se ha comprometido a visitar la ciudad autónoma, aunque sin establecer ninguna fecha fija, y ha asegurado estar convencido de que Su Majestad cumplirá ese compromiso. "El Rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el Rey cumple sus compromisos", ha recalcado el presidente de Ceuta.

Reuniones con el rey y la presidenta de Baleares

La reunión entre el Rey y Vivas ha tenido lugar pocas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.

El Rey ha recibido a Vivas a las puertas de su residencia y, tras un apretón de menos, un breve comentario y el habitual posado ante los reporteros gráficos, han entrado en su domicilio veraniego para mantener una reunión.

Vivas y la presidenta balear, Marga Prohens, han mantenido también un encuentro de aproximadamente una hora en el Consolat de Mar, sede del gobierno balear, en la que el presidente de la ciudad autónoma ha detallado la situación que atraviesa Ceuta, después de la entrada masiva de unas 70.000 personas por la frontera.

El presidente ceutí también ha manifestado las medidas tomadas por la ciudad autónoma para hacer frente a la situación y ha reiterado la necesidad de que haya "soluciones estructurales" y que "se refuercen los mecanismos de protección de la frontera".

Vivas pide ayuda a las comunidades autónomas

El pasado miércoles, el presidente de la ciudad pedía "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" a los Gobiernos regionales de nuestro país. En las últimas horas, las comunidades han reaccionado de varias formas a esta situación.

Algunas comunidades han aceptado la acogida de los menores inmigrantes, otras muchas se han negado o se han opuesto rotundamente y un tercer grupo ha aceptado, pero criticando hacia el Gobierno. El Gobierno de Vivas ha estimado ya en más de un millar los jóvenes que están siendo atendidos por su parte.

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