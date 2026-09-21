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"Antes me machacaba muchísimo": así gestiona Ferrán Torres sus errores futbolísticos

El futbolista que marcó el gol que le dio a España su segunda estrella nos cuenta cómo ha cambiado su forma de afrontar los fallos en el ámbitos profesional.

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Patri Bea
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El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto con uno de los hombres del momento. Ferrán Torres ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos después de darle a España su segunda estrella tras marcar el gol de la final de Mundial de fútbol contra Argentina.

Después de recordar el momento deportivo más importante de su carrera, Pablo Motos ha querido preguntarle a Ferrán Torres cómo gestiona los errores que también se comenten siendo deportista profesional sobre el campo de juego.

"Antes me machacaba muchísimo, ahora, en mi cabeza, cuando cometo un error ya sé lo que tengo que hacer para no volverlo a cometer", ha analizado el futbolista después de asegurar que ha cambiado su forma de pensar estos últimos años.

Para Ferrán, los errores forman parte del aprendizaje y, sin ellos, no se harían jugadas como la que nos dio la segunda estrella en el mundial de fútbol. ¡Escucha todo lo que ha comentado Torres en el vídeo de arriba!

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