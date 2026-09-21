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Mejores momentos | 21 de septiembre

Daniel Grao rescata su mejor chiste de rubias en Pasapalabra... ¡delante de Adriana Abenia!

Entre los chistes del actor y los cantes desafinados de la presentadora, Roberto Leal ha vivido un duelo en el que lo de menos era la canción que tenían que acertar en La Pista.

Daniel Grao rescata su mejor chiste de rubias en Pasapalabra... ¡delante de Adriana Abenia!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ni una visita de Daniel Grao a Pasapalabra sin un chiste de rubias. Roberto Leal estaba preparado para este momento en La Pista, pero no tanto para la voz desafinada de Adriana Abenia. Entre los dos invitados, el presentador se ha quedado tanto o más maravillado que con la anécdota que le ha contado Moisés confesando que interpretó en el teatro al pianista de Casablanca y le decían: “Tócala otra vez, Moi”.

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Lo de menos en este primer duelo musical de la tarde ha sido la canción que había que acertar. Viajando al año 1984, a Adriana le ha sonado a ‘November rain’ y, más que intentar cantarla, la ha desentonado. “Normal que rain en november y en december y toda la temporada”, ha bromeado Roberto. Las risas han seguido con el esperado chiste de rubias de Daniel, el más clásico en su repertorio y el que más ha contado en Pasapalabra, con la diferencia de que esta vez se ha atrevido a contarlo delante precisamente de una rubia como Adriana.

El duelo ha seguido con más desafine de la presentadora, esta vez rememorando OBK, y con otro chiste del actor, esta vez sobre trogloditas. Entre risas, también han tratado de descubrir la canción, aunque el resultado ha sido casi lo de menos en este duelo tan divertido. ¡Revívelo en el vídeo!

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