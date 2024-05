La pesadilla de una víctima de dos hermanos acosadores: "Como era mujer, la Policía me dijo que podía hacer poco"

Durante años, un hombre y una mujer habrían acosado a decenas de personas, en su mayoría mujeres y niños. Ambos individuos son hermanos y eran detenidos en un conocida zona de Madrid. Los hechos por los que están siendo investigados ocurrieron en Venezuela y las imágenes que grabaron algunas de sus víctimas resultan muy inquietantes del acoso callejero que sufrían y que también se extendía a internet, con mensajes y amenazas directas.

Los detenidos seguían a sus objetivos al gimnasio, a su domicilio, o a su trabajo e incluso al colegio de sus hijos. En varios de los vídeos aportados por personas que se sintieron intimidadas se puede ver cómo se mostraban indiferentes aun sabiendo que estaban siendo grabados, desafiando y confrontando a sus víctimas, a quienes también llegaron a tratar de atropellar en alguna ocasión. También se abalanzaban sobre el coche de una de sus víctimas dejando imágenes muy perturbadoras propias de una película de terror.

Entre otros delitos que las autoridades les imputan estaría el de amenazar de muerte a sus víctimas y colarse en el interior de sus viviendas. Las personas que sufrieron en primera persona las agresiones afirmaban llevar tiempo viviendo con gran temor tras haber escapado de su país. Los rumores de su presencia en España, hicieron que el temor se extendiera entre muchos venezolanos expatriados en España. El periodista de Espejo Público, Javi Fuente informaba desde el lugar de la detención sobre los detalles que permitieron su fuga y lo que ha llevado a su captura.

Se encienden las alarmas y les detienen

Fuentes de las autoridades de Venezuela les catalogaban como "depredadores sexuales altamente peligrosos" que habrían llegado a España a finales de abril y se habrían instalado en Valdebebas, en Madrid. El pasado lunes acudieron a un centro comercial en el vecino barrio de Hortaleza, con tan mala fortuna, para ellos, que un compatriota venezolano les reconoció y dio la voz de alarma, llamando a la Policía.

La fortuna no estaba de parte de los hermanos ya que el centro comercial al que acudieron se encuentra situado frente a la comisaría de la Brigada Central de la Policía Nacional de España. Esto facilitó una rapidísima actuación policial que terminó con la detención de ambos.

Puestos en libertad poco después

Las autoridades quedaron estupefactas cuando pocas horas después un juez ordenó la puesta en libertad de los dos presuntos delincuentes peligrosos. El motivo no sería otro más que las autoridades españolas no habían recibido a tiempo la orden de detención internacional no habría llegado a tiempo.

A sus anchas por Madrid y alrededores

El miedo y la impotencia resurgían entre los conocedores de sus actos, además por que Rebeca, la mujer, publicaba fotos en sus redes sociales de lugares de Madrid, en las que se podía ver la presencia de menores de edad.

Pese a la liberación de los presuntos criminales, los agentes continuaron realizando un seguimiento de ambos. Al día siguiente las autoridades se percataron de que los hermanos trataron de huir del piso donde vivían en Valdebebas, y gracias al trabajo policial, eran localizados el martes en un hotel de Alcobendas, procediendo de nuevo a detenerles, después de recibir la alarma y orden por parte de Interpol.

El terror de una víctima

El testimonio de Any de Trinidade, una de sus víctimas, es sobrecogedor. Denunciaba años de acoso continuo en los que sufrió todo tipo de acciones por los que llegó a temer por su vida. Las autoridades venezolanas advirtieron a la joven que al tratarse de una mujer, no podían llevar a cabo más actuaciones, a no ser que se produjera un ataque o una agresión mayores.