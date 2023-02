La pesadilla de los vecinos de A Coruña que conviven con un narcopiso

Los vecinos no aguantan ni un minuto más con esta situación. El causante del desvelo, al parecer, lo provoca el propietario de uno de los pisos del edificio. Los vecinos denuncian que se dedica al trapicheo de drogas. Tienen que soportar los gritos y las peleas que son constantes cada día.

Consuelo vive cada día con el insomnio: “No poder descansar, a veces nos insultan si no los dejamos pasar”. Otra de las vecinas asegura enfadada que quienes acuden al domicilio en busca de estupefacientes utilizan excusas para acceder: “Te levantan de la cama a cualquier hora tocando el timbre con mentiras. Que vienen a traer certificados…nada de eso. Son personas que vienen a buscar droga”. Tienen que soportar insultos, amenazas y ruidos de las peleas constantes a horas intempestivas.

Han tenido que cambiar la cerradura del portal dos veces en dos semanas. “Antes ya cambiamos una cerradura de seguridad porque le daban patadas y la abrían delante de nosotros. No se cortan”, asegura la vecina a la que hemos entrevistado.

Durante el poco tiempo que nuestros compañeros han estado en la calle para preparar el directo han comprobado que hasta tres personas han pasado en busca de droga.Están desesperados porque entienden que la policía puede incrementar la vigilancia en la calle, pero no dentro del edificio. Además de las molestias por ruidos, también afirman que el ascensor está machacado. Otro de los vecinos cuenta que no encuentran una solución y dicen que “estábamos hablando con las administraciones y no están dando ninguna respuesta”.