A partir de las 17:00
Neus Asensi, la actriz más explosiva de la comedia española, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles
La actriz consagrada en los 90 y reconocida por su papel en Torrente, se abre en canal y nos cuenta todos sus secretos. ¡No te lo pierdas!
Neus Asensi está a punto de cumplir 40 años de carrera. La actriz que se consolidó en el mundo de la comedia en los años 90, hoy se ha convertido en un rostro mítico del cine español.
Uno de sus papeles más destacados es el de Amparito en Torrente, la saga más famosa de Santiago Segura. Desde entonces, Neus ha pasado a ser una de las actrices por excelencia del director.
Hoy, Neus Asensi nos presenta su faceta más personal en el plató de Y ahora Sonsoles. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
