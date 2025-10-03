Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Neus Asensi, la actriz más explosiva de la comedia española, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

La actriz consagrada en los 90 y reconocida por su papel en Torrente, se abre en canal y nos cuenta todos sus secretos. ¡No te lo pierdas!

Neus Asensi

Publicidad

Neus Asensi está a punto de cumplir 40 años de carrera. La actriz que se consolidó en el mundo de la comedia en los años 90, hoy se ha convertido en un rostro mítico del cine español.

Uno de sus papeles más destacados es el de Amparito en Torrente, la saga más famosa de Santiago Segura. Desde entonces, Neus ha pasado a ser una de las actrices por excelencia del director.

Hoy, Neus Asensi nos presenta su faceta más personal en el plató de Y ahora Sonsoles. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Amina, ex de Cayetano

Amina, ex de Cayetano Martínez de Irujo, horas antes de la boda del aristócrata: "Le gustan mujeres jovencitas, el mundo salvaje, que no se depile"

Neus Asensi

Neus Asensi, la actriz más explosiva de la comedia española, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

Raúl García en Espejo Público.

Lo que usted devuelve, otros lo revenden. Así se compran por palés las devoluciones del comercio online

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas
MEJORES MOMENTOS | 3 DE OCTUBRE

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas

Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”
MEJORES MOMENTOS | 3 DE OCTUBRE

Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”

“La L de Laura”: El fallo de Mónica que desata risas en el plató
MEJORES MOMENTOS | 3 DE OCTUBRE

“La L de Laura”: El fallo de Mónica que desata risas en el plató

La joven no ha podido contener los nervios durante la primera prueba de velocidad, pero al final le ha salido mejor de lo que esperaba.

Receta ligera y saludable de Joseba Arguiñano: merluza gratinada a la roteña
Para 4 personas

Receta ligera y saludable de Joseba Arguiñano: merluza gratinada a la roteña

La merluza gratinada a la roteña que ha elaborado Joseba Arguiñano es una receta que combina ligereza, sabor y nutrientes esenciales, perfecta para una comida completa y reconfortante.

Error en el cribado de cáncer de mama.

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama: "Le dije a la consejera que cuánto vale la vida de una mujer en Andalucía"

Crepes de espinacas con champiñones y panceta

Crepes de espinacas con champiñones y panceta, de Arguiñano: "Es una receta muy sencilla y nutritiva"

Debate aborto

¿El derecho al aborto, en la Constitución?: el controvertido debate de la Mesa de la Justicia de Espejo Público

Publicidad