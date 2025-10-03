MEJORES MOMENTOS | 3 DE OCTUBRE
Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”
El concursante parecía haberse olvidado de que tenía el gajo de todas las vocales, hasta que el plató lo ha acordado.
Aunque todavía no se había ganado una ola, Néstor ha conseguido unos buenos gajos: el comodín, todas las vocales y la segunda parte del gran premio, valorado en casi 1.000 euros.
Sin embargo, tras levantar el último el público se ha vuelto impaciente. Era el principio del panel y solamente una letra había salido, así que podría ser un buen momento para utilizar todas las vocales. Y al ver que el concursante no lo iba hacer por sí solo, empezaron a gritarle para usarlo.
Néstor no ha tardado en obedecerles: “Vaya, venga”. La situación le ha dado mucha gracia a Jorge Fernández, que ha apoyado el público en su petición. ¡Dale al play y revívelo!
