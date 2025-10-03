Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”

Aunque todavía no se había ganado una ola, Néstor ha conseguido unos buenos gajos: el comodín, todas las vocales y la segunda parte del gran premio, valorado en casi 1.000 euros.

Sin embargo, tras levantar el último el público se ha vuelto impaciente. Era el principio del panel y solamente una letra había salido, así que podría ser un buen momento para utilizar todas las vocales. Y al ver que el concursante no lo iba hacer por sí solo, empezaron a gritarle para usarlo.

Néstor no ha tardado en obedecerles: “Vaya, venga”. La situación le ha dado mucha gracia a Jorge Fernández, que ha apoyado el público en su petición. ¡Dale al play y revívelo!