“La L de Laura”: El fallo de Mónica que desata risas en el plató

Controlar los nervios durante La ruleta de la suerte no es una tarea fácil. Mucho dinero y sueños están en juego, así que la presión por hacerlo bien puede llevar a decisiones precipitadas...o despistes graciosos, como ha sido el caso de Mónica.

El programa había apenas empezado cuando Jorge Fernández instruyó a todos sobre la prueba de velocidad, pero antes mismo de que saliera la primera letra en el panel la concursante del atril amarillo ha pulsado el botón. “La L de Laura”, ha dicho con seriedad.

Ni el público ni Jorge Fernández han podido evitar las risas. “Creo que te has confundido de panel”, ha explicado el presentador.

Lo mejor de todo es que, tras disculparse por el error, Mónica ha logrado resolverlo y llevarse a los 100 primeros euros. ¡Dale al play y no te lo pierdas!