Lo que usted devuelve, otros lo revenden. Así se compran por palés las devoluciones del comercio online

La carga de treinta camiones trailer satura las tres plantas del almacén de Juan Manuel. Palés de dos metros de altura rebosan de secadores, cortapelos, carritos de bebé, freidoras… todo aquello que quizá usted haya comprado online y ha decidido devolver. “Devolvemos muchas más cosas de las que imaginamos. Nuestros clientes compran lotes o palés enteros para revenderlos”. Ese es el negocio de Juan Manuel: Compra en subastas camiones enteros de devoluciones y las subasta a clientes que a su vez venden los objetos por unidades. Venta, reventa, reventa…

“Habrá cosas que tendrás que tirar a la basura”

“El cliente tiene un listado de lo que le va a llegar, pero no el estado en el que está o por qué lo han devuelto”. Juan nos permite abrir el contenedor que nos parezca para mostrar el negocio a las claras y sin que se preste a error: “siempre explicamos que hay cosas que vas a tener que tirar a la basura. En un lote puede ser el cinco, en otro el diez, y en otro puede ser el treinta por ciento”. Y comprobamos que la estadística se cumple: En un lote, entre humidificadores y planchas aparece un aspirador lleno de pelusas domésticas. En otro, junto a un secador y otros pequeños electrodomésticos impecables destaca un “cortapelos” con… eso, con pelos. En un lote de ropa de deporte unas zapatillas no pueden ocultar que ya han dado unos cuantos paseos. Es el margen de pérdida cuando se compra por 375 euros un palé valorado en 1.160.

Un complemento cuando el sueldo no llega

Manuel acaba de llegar con su coche a por uno de estos palés. Empezó revendiendo en una plataforma productos de bebé extraídos de estos lotes y ya ha montado un negocio. Tiene un trabajo habitual, pero “la vida no me da”. De esta forma saca un sobresueldo: “Este palé me ha costado 400 y le sacaré unos 150”. Lo de las devoluciones va por temporadas: “Ahora llega la época de aires acondicionados”, nos comenta Juan Manuel. Se refiere a esos aparatos que compra la gente para irse a la playa, y devuelve cuando pasan el veraneo. “En enero llegan chaquetones, cascos de esquí…”. Su almacén es un fiel reflejo de cómo compramos, y también de cómo somos.

