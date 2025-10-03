Antena 3 LogoAntena3
¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas

Es cierto que algunas han sido muy arriesgadas...y por poco no se ha caído en el temido ‘se lo doy’.

Luiza Cauduro
Aunque ha tenido algunos problemas con levantarse los gajos, Néstor ha mostrado ser un excelente tirador de la ruleta de la suerte. Varias veces ha logrado caer en los gajos de 100 y 150 euros, llegando a la marca de los 1.000 euros en pocos minutos.

En una de sus jugadas más espectaculares, el concursante del atril rojo ha conseguido ir del 0 a los 900 euros en cuestión de segundos. Había caído una vez más el gajo de 150, y la letra que ha elegido ha salido seis veces en el panel.

Sin embargo, en la tirada siguiente estuvo a un palo de parar en el ‘se lo doy’, y hasta el propio Jorge Fernández no ha podido ocultar su desesperación. “Yo lo veo peor que la quiebra”, ha confesado el presentador cuando, por fin, pudieron respirar otra vez. ¡Imperdible!

Programas

