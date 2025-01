La pesadilla de Isabel después de sobrevivir a un incendio cuando viajaba con sus hijos pequeños: "Me impactó mucho oler la muerte"

El 22 de agosto de 2022 la vida de Isabel cambió para siempre. Tenía por delante unas vacaciones que parecían perfectas. Junto a sus hijos de 5 y 10 años cogió un tren para ir a visitar el pueblo de sus abuelos. La tranquilidad del viaje se convirtió en una trampa mortal. Desde las ventanillas empezaron a ver llamas y el calor comenzó a ser abrasador. El tren se había metido de lleno en un incendio en Castellón.

Consiguió huir de las llamas y tras 3 meses en la UCI ha podido contarlo. Lo que no sabía Ana es que después de superar aquella prueba comenzaría su verdadero calvario. Le quedaron quemaduras muy graves en el 20% de su cuerpo, graves secuelas psicológicas y se arruinó. Ahora se ha quedado sin casa y ha perdido su trabajo. Las ayudas económicas a las que tuvo acceso no le sirvieron de mucho. Siente que la han abandonado como ciudadana. "Los responsables se han lavado las manos, ese tren nunca debió salir".

Hoy puede contar su historia, y hasta ha escrito en un libro para el que está buscando editor. Reconoce que, pese a todo lo vivido, se encuentra con mucha fuerza "a nivel anímico".

"Mi hijo de 8 años se ha quedado estancado en los 5 después de lo que ha vivido"

Ella sola ha tenido que sacar adelante a sus hijos. No tiene trabajo y se encuentra tramitando discapacidades y una invalidez. Trámites que no acaban de llegar a buen puerto. Además, está en tratamiento psiquiátrico al igual que su hijo pequeño, que a los 5 años ha visto como se ralentizaba todo su proceso madurativo. El pequeño tiene ahora 8 años y se ha quedado estancado en los 5.

Mientras tanto el caso está archivado, todas las pruebas están encima de la mesa y se encuentra a la espera de que la jueza lo reabra.

"Mis 2 años de paro y el finiquito los he tenido que invertir en gastos médicos"

Reconoce que está "exhausta" de tanto luchar con la burocracia. Recuerda que después del incendio ingresó en el hospital de La Fe en Valencia y estaba viendo en televisión cómo se les estaba "calumniando". En aquel momento pensó que las autoridades se harían cargo de esa cadena de negligencias. "El Gobierno valenciano no se ha hecho responsable en ningún momento. Sus 2 años de paro y el finiquito de la empresa lo tuvo que invertir en gastos médicos. Se ha visto obligada a pedir ayuda a familiares".

"Se me ha roto la ingenuidad como ciudadana del mundo"

No se le olvida el momento en el que pensó que moriría entre las llamas. En aquel instante no escuchaba absolutamente nada y aquello le impactó mucho. "Me impactó mucho oler y sentir la muerte en ese momento", recuerda.

Reconoce que el no haber recibido ayudas le ha roto "la ingenuidad como ciudadana del mundo porque pensaba que la justicia era otra cosa en este país". No entiende "por qué están escondidos los políticos" ni "dónde está la humanidad de las personas".

