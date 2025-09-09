Las 'perlas' del exmagistrado del Supremo Javier Borrego en 'Espejo Público': "Decir que el sexo es lo que uno siente en cada momento, no me parece"

Las declaraciones del exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, durante unas jornadas impulsadas por Vox, basadas en negar la violencia de género y criticar las leyes para prevenirla han desatado mucha polémica. En un tono sarcástico y con ánimo de cuestionar la autodeterminación de género, Borrego expuso un ejemplo que ha sido duramente criticado por su carácter burlón.

"¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado". Esas fueron las palabras de Borrego.

"Quise hacer mi comparecencia más amena"

El exmagistrado ha estado en "Espejo Público" para defenderse de las críticas que ha sufrido tras esta intervención, aunque lejos de pedir disculpas, Borrego mantiene su postura. Ha asegurado que es un "apasionado" de los derechos humanos, pese a no estar de acuerdo con la "Ley Trans". "En mi opinión, decir que el sexo es lo que uno siente en cada momento, no me parece", ha explicado. Sobre el tono de sus declaraciones en el Congreso de los Diputados, Borrego se ha defendido asegurando que quiso hacer su comparecencia "más amena".

"Usted defiende una cosa que las feministas clásicas también defendemos"

Sus explicaciones no han convencido a los contertulios. Si bien alguno compartía el fondo de la cuestión, las formas utilizadas por el exmagistrado han sido mal vistas. "Usted defiende una cosa que las feministas clásicas también defendemos, pero para hacerlo monta un espectáculo que acaba volviéndose en insultos contra la judicatura", le ha recriminado Elisa Beni.

Por su parte, Susana Díaz, visiblemente contraria a la postura del Borrego, no ha querido debatir con "alguien que cree que los derechos humanos solo los tienen algunas personas en función de su identidad sexual". El exmagistrado ha reivindicado su derecho a expresarse libremente. "He luchado mucho por la libertad de expresión. Debe admitirse aunque moleste, hiera y sea un poco llamativa", ha argumentado Borrego.

