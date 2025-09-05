Las reacciones a los "disparates" de un exmagistrado del Supremo en un acto de Vox contra los transexuales: "Les ridiculiza"

"Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera", "La ley de Protección de derechos 'LGBTI' es una joya" o "El sexo no biológico es lo que sentimos cada uno en ese momento", son algunas de las declaraciones en tono irónico que pronunció el exmagistrado del Tribunal Superior y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, en unas jornadas sobre violencia de género y feminismo organizadas por Vox en el Congreso de los Diputados.

Álvaro Nieto, director 'The Objetctive' manifiesta que "la ley debería ser retocada, modificada para garantizar plenamente los derechos de las personas trans" ya que "da pábulo" a los "disparates y situaciones que describe Borrego". Se refiera al ejemplo que puso durante su discurso cuando entró a un vestuario de mujeres, se identificó como persona del sexo femenino y por esta ley no podían echarle.

Sin embargo, el que fuera secretario del PSOE, Nicolás Redondo, considera que por la posición que ha tenido en su carrera Borrego, debería de haber hecho "una crítica política, jurídica, y extrapolítica". Critica que lo que hizo en las jornadas es "ridiculizar y ampliar el espectro del debate a la extrema derecha y a extremos sin sentido".

Cuestiona "a quien va a mirar el ciudadano medio" cuando "un personaje como esté está diciendo estas memeces". Por su parte, la periodista del ABC, Ainhoa Martínez, va más allá y señala al partido de Pedro Sánchez: "A mí me hubiera gustado que el PSOE en la mesa del Congreso hubiera evitado las jornadas".

No celebrarse en el Congreso

"No hay derecho a la libertad de expresión que justifique las barbaridades que se dijeron"

Su socio de Gobierno, Sumar, se opuso, pero los socialistas "se aferran a que los letrados de la cámara" alegan que "prevalece" la libertad de expresión. No obstante, Martínez denuncia las declaraciones del exmagistrado porque "no hay derecho a la libertad de expresión que justifique las barbaridades que se dijeron".

Aunque ha hecho hincapié en que en el Congreso de los Diputados no deberían celebrarse ese tipo de actos que promueva un discurso "negacionista contra la violencia machista", entre otros asuntos. "Pueden distribuir estos discursos en sus redes sociales, en hoteles pagados por ellos", pero "la sede de la soberanía nacional no puede ser refugio de esos discursos ni blanquearlos".

