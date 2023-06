¿Ha pedido Shakira que sus hijos no convivan con Clara Chía? Los detalles del convenio de separación

La polémica entre Shakira y Gerard Piqué sigue sin resolverse. Desde hace días, se ha estado especulando sobre las razones por las cuales los hijos de la expareja no asistirían a la boda del hermano de Piqué, programada para el sábado 24 de junio. Ahora se ha revelado que existe una supuesta cláusula en el convenio de separación firmado por ambos, que podría explicar esta ausencia. Se trata de una condición que prohibiría a los niños convivir con la nueva pareja de su padre, Clara Chía.

Para obtener más información sobre la legalidad de este tipo de cláusulas, Espejo Público ha entrevistado a Sonia Álvarez, abogada matrimonialista. La pregunta es si es posible exigir a un ex cónyuge que sus hijos no convivan con su nueva pareja. La abogada ha manifestado: "Una cláusula que prohíba que mi ex pareja conviva con futuras parejas en presencia de los niños, evidentemente no pasaría el filtro final de un juez".

El foco mediático se centra en la ausencia de Sasha y Milan en la boda de su tío Marc

En las ultimas horas se ha sabido oficialmente que Sasha y Milán, no asistirán a la boda de su tío Marc y su novia de toda la vida, María Valls. Piqué fue fotografiado en el aeropuerto de Miami, donde llegó acompañado de los niños para entregarlos a su madre, a cuatro días de la celebración del enlace en los alrededores de Barcelona. Se ha informado que el exfutbolista expresó su deseo de que sus hijos lo acompañaran en esta reunión familiar. Por su parte, su novia, Clara Chía, también estará presente en la boda.

Este conflicto entre Shakira y Piqué no es el primero que trasciende a los medios de comunicación. A lo largo de su proceso de separación, la expareja ha protagonizado disputas relacionadas con la custodia y la crianza de sus hijos. Sin embargo, hasta ahora, los detalles del convenio de separación no habían salido a la luz.

A medida que se acerca la boda de Marc y María, la atención mediática se centra en la ausencia de Sasha y Milan en un evento familiar tan importante. Mientras tanto, la disputa entre Shakira y Gerard Piqué continúa sin resolverse, y queda por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos en próximos días.