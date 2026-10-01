El antiguo casero de Maricarmen explica por qué vendió el edificio antes de su desahucio: "Solo quedaba una solución"

Ignacio Lázaro era propietario del edificio antes de venderlo a Urbagestión, la empresa inmobiliaria que terminó desahuciando a Maricarmen. Según explica en Y ahora Sonsoles, no podían incrementar la rentabilidad del inmueble y la única alternativa que les quedaba era desprenderse de él.

Antes de realizar la operación, el antiguo casero asegura que ofrecieron a Maricarmen la posibilidad de adquirir su vivienda "a un precio ventajoso". Además, sostiene que ella conocía que el edificio iba a venderse y califica su situación como "totalmente irregular".