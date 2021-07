Pánico a que su casa se caiga por las grietas: "Mi hijo pequeño me dice que la casa se rompe"

Las casas de decenas de vecinos de San Fernando de Henares (Madrid) están llenas de grietas y cada día aparecen más y más. El origen del problema son unas obras de mejora del metro de Madrid. Estos vecinos temen que sus viviendas colapsen y ocurra una tragedia.

Grietas interminables, desniveles preocupantes, ventanas y puertas que no cierran. La causa de estos desperfectos son las obras en la línea de metro de San Fernando de Henares y la orografía del terreno.. Hay vecinos a los que han tenido que desalojar . En plena noche la Policía les sacó, habían declarado la vivienda en ruinas y la van a tirar.

"Es muy duro. Mi hijo pequeño me pregunta si la casa se rompe y le digo que no se va a caer"

Entramos en un edificio que lleva con grietas unos dos años. Hablamos con una propietaria. Está muy afectada por este problema y vive con miedo. No puede dormir y ha adelgazado 10 kilos en el último año. Si esto no se arregla no podrá vender su inmueble para poder acceder a otro. "Es una situación muy difícil el vivir aquí, Mi hijo pequeño me pregunta si la casa se rompe y le digo que no se va a caer. Es una situación muy difícil", lamenta entre lágrimas.

Andrés Ramírez es otro de los vecinos afectados por las obras del metro. Él es el propietario de la casa pero en ella viven su hija con su yerno y sus nietos. Siente pánico porque "cuando estás en casa y sientes crujir, miras y ves cómo se ha abierto una raja nueva y que las rajas están aumentando. Después de haber pagado toda tu vida el piso, haberlo reformado hace 3 años y medio y ahora está completamente destrozado", nos cuenta.

Todo comenzó con hilitos pequeños que apenas se apreciaban y ahora mismo hay grietas de una gran profundidad.

