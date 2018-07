Un vecino de la corrala que se ha derrumbado en Madrid: "Pensé que se me venía encima el edificio entero"

MADRID | NO SE HAN REGISTRADO HERIDOS

Espejo Público ha hablado con un vecino de la corrala del edificio ubicado en el número 26 de la calle Santísima Trinidad del barrio madrileño de Chamberí que se ha venido abajo en el interior. Eloy asegura que salía de casa cuando se produjo el derrumbe. "He oído un ruido brutal y he visto cómo la plataforma de las escaleras se me venían encima. He saltado y se seguía cayendo. Pensaba que se me venía encima el edificio entero", asegura. Por el momento ocho vecinos permanecen confinados en el interior de su vivienda a la espera de ser rescatados por los Bomberos a través de una pasarela interior.