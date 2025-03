Un fármaco contra la calvicie, posible causa del suicidio de un hombre en Madrid: " Cuando lo empiezas a tomar no lo puedes dejar"

"No puedo salir del pozo negro en el que me he metido. No puedo dormir ni concentrarme en nada. Mi vida es un infierno. Tomé una medicación para el pelo y me provocó una depresión. Lo he intentado todo para curarme y no lo consigo. Síndrome post finasterida se llama, nunca lo tomes. Ahora vivo un infierno constante en mi mente". Son las últimas palabras de Carlos, de 46 años, quien se quitó la vida por una depresión. Se las mandó a su amigo Nacho, quien desde hacía un tiempo intuía que algo no iba bien.

Carlos había empezado a tomar finastéride, una medicación para combatir la alopecia. Lo que parecía arreglar un problema para él termino convirtiéndose en una pesadilla. Le costaba concentrarse y tenía problemas de erección. El médico le pidió que dejase de tomarlo y fue en ese momento cuanto todo empeoró. Lucho durante meses contra los síntomas y perdió la batalla.

El caso de Carlos, uno entre muchos

En declaraciones a Espejo Público, Carlos Rerucha, Presidente de la Plataforma afectados Finastérides, señala que "se supone que a una mayoría le sienta bien (la medicación) pero si los afectados no reportan sus efectos secundarios nunca van a cambiar los prospectos y los dermatólogos viven de esta industria". Carlos también tomó durante años este fármaco y acució durante año y medio sus efectos: "Eso de que los efectos secundarios se acaban cuando dejas la medicación depende de los casos, cada genética es distinta".

En este sentido, Miquel del Vals confirmaba, también, haberlo tomado. "No te piden ni un análisis para mandártelo y cuando lo empiezas a tomar no lo puedes dejar porque se te cae el pelo". El presentador ha querido hacer visible su caso porque él también sufrió los efectos.

Por su parte, Sonia Sáenz, farmacéutica, ha querido aclarar que este medicamento se utiliza con diferentes finalidades. En dosis bajas se manda para la alopecia y la otra es para la hiperplasia benigna de próstata, "con una eficacia bestial", según ha manifestado Sáenz.

